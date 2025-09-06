呉美保監督（49）が6日、東京・テアトル新宿で行われた映画「ふつうの子ども」公開記念舞台あいさつで、主演の嶋田鉄太（11）と、自身の前作「ぼくが生きてる、ふたつの世界」のオーディションで出会い、今作の主演に繋がったと明かした。「ふつうの子ども」は、3人家族でいたって普通の小学4年生、10歳の上田唯士が環境問題に高い意識を持つ同級生の三宅心愛に恋する物語。近づこうと頑張るが、心愛はクラスの問題児・橋本陽斗に