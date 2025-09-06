【モデルプレス＝2025/09/06】池田エライザ、中条あやみ、三吉彩花が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」 ※ABEMAで独占無料生中継）に出演。3人でランウェイのトップバッターを飾った。【写真】「TGC」トップバッター人気女優3人集結で圧巻オーラ⋱ TGCステージ速報⋰ #池田エライザ #中条あやみ #三吉彩花がステー