長い夏にうんざりして美容をなおざりにしがちな人に朗報！ 今週はラクしてキレイになれる新作コスメが豊富です。シンガーソングライターの藤原さくらさんがチェック！シンガーソングライターの藤原さくらさんが新商品をお試し！1、KANEBOライブリースキン ウェアIISPF4・PA＋。ライブリースキン ウェアII 全10色 30g各\12,100（カネボウインターナショナルDiv. TEL. 0120-518-520）「素肌に化ける」でおなじみの美容液ファンデー