この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。夫婦に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える夫婦のエピソードをどうぞごらんください。 夫の飲み会の断り方、妻がXに投稿して3.5万いいね！ はせおやさい(@hase0831)さんの投稿です。言葉や言い方ひとつで、その人の印象が大きく変わることもありますよね。はせおや