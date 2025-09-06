◇フィギュアスケートISUチャレンジャーシリーズ（CS）木下グループ杯第2日（2025年9月6日関空アイスアリーナ）あす7日にフリーを迎える男子の公式練習が行われ、SP3位の山本草太（MIXI）が調整した。今大会は右腰に痛みがある中での強行出場。この日の曲かけではジャンプは跳ばず、振り付けなどを入念に確認した。その後は3回転フリップなどを跳び、本番に備えた。約1週間前にフリップを跳んだ際に転倒して右腰を強打し