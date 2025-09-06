◇MLB オリオールズ2×-1ドジャース(日本時間6日、オリオール・パーク)オリオールズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。22球投じたストレートは“平均160キロ”を記録しました。この試合はタイラー・グラスノー投手が先発予定でしたが、背中の張りを訴えたため、急きょ大谷選手が登板。大谷選手は日本時間4日のパイレーツ戦に先発予定でしたが、体調不良により登板を回避しており、次回登板は同9日のロッキーズ戦とされていましたが