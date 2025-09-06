¥È¥ê¥ó¥×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖFLORALE BY Triumph¡×¤«¤é¡¢2025Ç¯½©Åß¤Î¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¸÷¤È±Æ -misty-¡×¡£Ìë¶õ¤ËÉâ¤«¤Ö·î¤ä²Ö¡¹¤ÎÈþ¤·¤µ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥ìー¥¹¤È¾åÉÊ¤Ê¥«¥éー¤ÇÂç¿Í¤Î½÷À­¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤ò±Ç¤¹¥¢¥¸¥µ¥¤¤ä¥¹¥«¥Ó¥ª¥µ¡¢¥¢¥Í¥â¥Í¤Ê¤É¡¢¸ÄÀ­Ë­¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Â·¤¤¡¢¿´¤Þ¤Ç²Ú¤ä¤°¥é¥ó¥¸¥§¥êー♡ ¥¹¥«¥Ó¥ª¥µ¤ä¥×¥ê¥à¥é