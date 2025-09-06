アメリカの電気自動車大手テスラは、CEOのイーロン・マスク氏に対し、約1兆ドルもの巨額報酬案を提示しました。5日、テスラが明らかにしたイーロン・マスク氏への報酬案は今後10年間で時価総額が現在のほぼ8倍にあたる8兆5000億ドルに達した場合、約1兆ドル、日本円で147兆円相当の株式が付与されるというものです。また条件として電気自動車2000万台の納入や、自動運転タクシー100万台の商業運行を実現するなど厳しい目標も課され