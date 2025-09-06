子ども関係のことでママ友にどのくらいお世話になってもいいのかという悩みは、意外と少なくありませんよね。先日もママスタコミュニティには「送迎のお礼の相場」に関してこんな質問がありました。3人家族の投稿者さんのご家庭は、ハンドルを握ると楽しくなってテンションが上がってしまうという旦那さんの性格もあって車を持っておらず、移動は電車か自転車を使っています。『夫婦〜乳児期は電車利用者が多いエリアに住んでいた