◆福岡六大学野球秋季リーグ戦第1週第1日九産大17―0九工大（6日、福工大野球場）今季開幕戦で、リーグ6連覇を目指す九産大が5回コールドで快勝した。春のリーグ戦で4勝を挙げたエース水粼康平（4年・沖学園）が先発し4回を投げ、1安打無失点。9奪三振の好投で快勝に導いた。初回先頭打者に二塁打を許したものの2人目からは無安打に抑え、2回から5者連続三振を取るなどエースらしい投球で快勝に導いた。「春の九工大