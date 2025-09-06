徳島県は８月２７日に板野町で発生した山林火災について、発生から１１日が過ぎた９月６日正午、「鎮火した」と発表しました。焼失面積は計約３・１ヘクタールだということです。８月２７日夕方、徳島県の高松自動車道板野ＩＣ北側の山で発生した山林火災。現場は道のない山の中腹で消防車が入れず、地上からの消火ができなかったため、県は翌２８日、自衛隊に災害派遣を要請。２９日からは自衛隊のヘリコプター６機に加え、