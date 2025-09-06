６日午前１１時半頃、神奈川県藤沢市江の島の岩場近くで、「海で人が溺れている」と１１０番があった。藤沢署や藤沢市消防局によると、溺れていたのは男女２人で、病院搬送時に意識はなかったという。同署などが詳しい状況を調べている。