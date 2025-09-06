新潟県上越市の直江津港沖で、釣り人が乗ったミニボートのエンジンがかからなくなったとして海上保安署に救助要請がありました。ボートには男性2人が乗っていましたが、けがはありませんでした。救助されたのはいずれも南魚沼市に住む、ミニボートの船長の50代男性と、同乗者の50代男性の2人です。2人は8月29日朝、釣りをするためにミニボートで上越市黒井浜を出港し直江津港沖で釣りをしていましたが、正