人気アナウンサーが美人母とのプライベートショットを公開した。ＴＢＳの近藤夏子アナウンサーが６日までに、自身のインスタグラムを更新。「ＨＡＰＰＹＢＩＲＴＨＤＡＹＭＡＭＡ」と記し、よく似た美人の母の誕生日を祝う母娘ショットをアップした。この投稿には「素敵ですねこれからも仲良くね」「お母様の美しいこと」などのコメントが寄せられた。