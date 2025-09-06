【秋の大人気レシピ vol.4】季節ごとの旬のレシピのほか、ちょっと素敵な暮らしの情報をお届けする季刊マガジン『cookpad plus 2025年秋号』が発売になりました。本誌に掲載された中からレシピをピックアップしてご紹介します。 定番を超える！さつまいもスイーツ 秋の味覚といえば、さつまいも。旬の甘いさつまいもでお菓子作りをしたくなるこの季節、スイートポテトや大学芋もいいですが、今年はひと味違ったクリスピーな食感の