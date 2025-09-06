テレビ大分 大分県日田市では6日午後1時30分過ぎに、最高気温が35℃となり猛暑日を観測しました。 大分地方気象台によりますと日田で猛暑日を観測するのは2025年はこれで58日目で、年間の猛暑日の数が過去最多となりました。 大分県内全体でみても日田の58日がトップで、県全体でも過去最多を更新しています。