俳優の橋本環奈さん、眞栄田郷敦さん、木村佳乃さんらが映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』公開記念舞台挨拶に登壇しました。 【写真を見る】【橋本環奈】木村佳乃のパワフルさに驚き “佳乃さんが「一家に1台」みたいな感じで一映画にいたら救われる” 昨日公開された映画についての心境を聞かれると、橋本さんは “SNSとかで「見たよ」っていうコメントもたくさんいただいて。すごくありがたいなと思ってます” と反響を