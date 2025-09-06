神奈川県の江の島の岩場近くで6日昼前、男女2人が溺れ、いずれも心肺停止の状態になっています。午前11時半頃、藤沢市江の島で「海で人が溺れている。『助けて』という声が聞こえた」と110番通報がありました。警察や消防によりますと男女2人が洞窟のある岩場近くの海で溺れ、まもなく救助されて病院に運ばれましたが、いずれも心肺停止の状態だということです。警察などが詳しい状況を調べています。