抗日戦争勝利80年記念式典で揃ったロシアのプーチン大統領（左）、中国の習近平国家主席（中）、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（右）（写真：Bloomberg）上海協力機構（SCO）首脳会議に続いて、2025年9月初めに北京で行われた抗日戦争勝利80年を記念する大規模な軍事パレードは、米欧に対し軍事的に対抗する中ロ朝による連携体制構築を誇示した。「動乱の枢軸（axis of upheaval）」結成とも呼ばれるこの動きはウクライナ情勢に