マンチェスター・ユナイテッド女子を率いるマーク・スキナー監督が、移籍金が高騰していることへの苦言を呈した。5日、イギリス紙『ガーディアン』が伝えている。イギリスメディア『BBC』によると、今夏の女子サッカーの移籍市場では移籍金の世界記録が3度破られており、7月にカナダ代表FWオリビア・スミスがリヴァプールからアーセナルに史上初めて100万ポンド（約1億9900万円）で移籍すると、先月にはオーランド・プライド（