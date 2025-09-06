日本代表DF望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）が、現実時間5日にメディア対応を行なった。FIFAワールドカップ26まで1年を切ったなか、今回の代表ウィークでホスト国のアメリカ代表と、メキシコ代表とのマッチメイクに成功した日本代表。“本番の地”で迎える、極めて重要度の高い2試合となるが、国内組で長距離移動を余儀なくされた望月は「寝れない、寝れないです」と吐露。それでも、「こっちの時間の2時、3時くらいまで寝