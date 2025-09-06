日本代表は現地９月６日（日本時間７日）、アメリカのオークランドでメキシコ代表と親善試合を戦う。１トップでの先発が予想される上田綺世（フェイエノールト）は、かつてのライバルで、現在はイタリアの名門ミランでプレーするメキシコ代表のFWサンティアゴ・ヒメネスとの対戦を心待ちにしているようだ。「楽しみですね。彼とは良い関係ですし、ミランで試合に出ているので。日本代表にどんなプレーをするのか、そういうのも