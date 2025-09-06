３年前の第101回全国高校サッカー選手権大会決勝・岡山学芸館vs.東山の一戦。初の決勝進出となった東山だったが、１−３で敗れ初優勝を逃した。無念の準優勝に終わった試合で、圧巻のスーパーミドルを決めたのが、ボランチの真田蓮司だ。左からのマイナスの折り返しに勢いよく加速して、ペナルティエリアの外から右足ミドルでゴール右上隅に弾丸ライナーを突き刺した。大会得点王（３ゴール）、優秀選手賞を獲得するなど、選