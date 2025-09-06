ドラマ序盤はこれからどんな物語になっていくのかとワクワクして期待値が高かった。しかし、最終話を観終えて感想を一言でまとめるなら「がっかりした」になる。King ＆ Prince・郄橋海人×中村倫也のダブル主演作『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS系）のことだ。9月5日（金）に最終話（第10話）が放送され完結した。舞台は謎に包まれた新型ドラッグ「DOPE」が蔓延している近未来の日本。DOPEは高い致死率にもかかわら