女優でタレントのMEGUMI（43）が5日に配信されたABEMA「ダマってられない女たち」（金曜後10・00）に出演。カリスマ婚活アドバイザーから勧められた自身の再婚相手に困惑する場面があった。番組では、お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコの初の婚活に密着。カリスマ婚活アドバイザーの植草美幸さんが代表を務める結婚相談所でカウンセリングを受ける様子が放送された。MEGUMIは「1回ご飯食べたんです、先生と」と植草さん