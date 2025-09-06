【ニューヨーク＝平沢祐】テニスの四大大会最終戦、全米オープンは５日、ニューヨークで男子シングルス準決勝が行われ、第２シードのカルロス・アルカラス（スペイン）が第７シードのノバク・ジョコビッチ（セルビア）を６―４、７―６、６―２で退け、３年ぶりの決勝進出を決めた。車いす部門は、男女シングルスで第１シードの小田凱人（東海理化）と上地結衣（三井住友銀行）が決勝へ進んだ。小田は四大大会とパラリンピックを