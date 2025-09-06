2026年1月期のTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜後10：00）に出演するボーイズグループ・NAZE（ネイズ）が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演。初のステージパフォーマンスを披露した。【写真】初々しいパフォーマンスを見せたNAZENAZEのステージは、ドラマにも登場する楽曲「Wanderlust」で華やかに幕を開け。フレッシュで爽