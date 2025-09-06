左肩負傷で長期休養をしていた柴田善臣騎手（５９）＝美浦・フリー＝が６日、中山５Ｒ新馬戦でフックセンチョウ（牡２歳、美浦・佐藤吉）に騎乗し、約９カ月ぶりに実戦復帰を果たした。ＪＲＡ最年長ジョッキーがターフに戻って来た。ファンから「善臣おかえりー！」「善臣頑張れよ！」という声援が響いた。レースは１２着に終わったが、久々の実戦に「競馬に乗れたことがすごく良かった」と晴れやかな表情。違和感はなかったか