韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第8話にて、韓国の人気バーチャルアイドルの登場に練習生たちが沸き立った。【映像】「僕たちは毛穴がない」人気アイドル登場の瞬間『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS I