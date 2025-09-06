お笑いコンビ、サンドウィッチマン伊達みきお（51）が6日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に相方の富澤たけし（51）とともに出演。5日に51歳の誕生日を迎えたことを報告した。宮城県仙台市出身の伊達が「9月5日ということで、仲村トオルさんと同じ誕生日でね。クイーンのフレディ・マーキュリーも9月5日。あと旧暦ですけども、伊達政宗公。これは奇跡だよね」と切り出すと、富澤も