俳優山田裕貴（34）が、5日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。昨年3月末に結婚した元乃木坂46の女優、西野七瀬（31）について語った。番組冒頭、MCの笑福亭鶴瓶（73）とKis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）が、西野との結婚を祝福。鶴瓶が「いっつも家に、なぁちゃん、おんねやろ？そこまでは知らないけど、どっちかというと男っぽいもんね、なぁちゃんは。はっきりしてるしなぁ」と言うと、「そうっすね。はっきりし