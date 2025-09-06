◆関西学生野球秋季リーグ戦▽第１節１回戦近大６―１京大（６日・わかさスタジアム京都）開幕戦は近大が先勝した。１０月２３日のドラフト会議で指名候補に挙がる近大・勝田成内野手（４年）が先制の右越え三塁打を含む５打数４安打と活躍した。大学侍ジャパンの勝田は初回１死で右前打、３回２死で中越え二塁打、５回１死二塁で右越え三塁打、７回１死で左前打を放った。本塁打が出ていれば、サイクル安打だったが「本塁