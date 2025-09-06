お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコ（45）が5日に配信されたABEMA「ダマってられない女たち」（金曜後10・00）にVTR出演。プロポーズされた過去を明かした。番組では、子供の頃からずっと結婚願望があるという川村の初めての婚活に密着。川村は「家族っていいなって思ってて。でも45歳なんですけど、どうしたらいいのかなって感じなんです。今、迷子です」と明かした。「20代の時は芸人になったばっかりとかだったから、