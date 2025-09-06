都道府県ごとに決まる、今年度の最低賃金が出揃いました。各地で国の目安額を大きく上回る決定が相次ぎました。来年の春闘に向け、賃上げのモメンタムが続くと期待する声がある一方、地方経済への逆効果を懸念する声も上がっています。【画像解説】難航する地方の賃上げ 審議会では経営者側が全員退席する場面も...国の審議会は過去最大の引き上げ提示最低賃金は毎年夏に国の審議会が引き上げ額の目安を決め、それを受けて、各都道