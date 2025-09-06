イタリア・ミラノで8月、放火により空港カウンターが炎上する恐怖の瞬間がカメラに捉えられた。チェックインカウンターからは炎と黒煙が上がり、旅行客は叫び声を上げて逃げ惑っていた。また、放火した男はハンマーで器物を破壊。空港職員が決死の対応で火を消し止め、男はその場で確保された。空港カウンター炎上…逃げ惑う旅行客たちイタリア・ミラノの空港内で8月20日に撮影されていたのは、恐怖の瞬間だった。現場では「早く！