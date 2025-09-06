アメリカの国土安全保障省などは5日、南部ジョージア州にある韓国の現代自動車の工場で不法滞在などの疑いがある475人の外国人労働者を拘束したと発表しました。大半が韓国人ということです。拘束されたのは南部ジョージア州にある韓国の現代自動車の工場で働いていた475人でいずれも不法滞在や不法就労などの疑いがあるということです。取り締まりは4日トランプ政権による移民対策の一環で行われ、国土安全保障省によりますと拘束