日本代表と同様に韓国も今月にアメリカ、メキシコとの連戦を戦う。そのなかで、韓国代表をキャプテンとして牽引してきたソン・フンミンの扱いが注目されている。33歳のソンは、2010年に代表デビューすると、韓国歴代3位となる134試合出場、歴代2位となる51ゴールを記録してきたスター選手。トッテナムではプレミアリーグ得点王になるなど活躍してきたが、チーム内での序列が下がると、この夏にMLSロサンゼルスFCへ移籍した。先日、