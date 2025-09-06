９月６日の中山６Ｒ・２歳新馬（ダート１２００メートル＝１６頭立て）は、１番人気のアルデトップガン（牡２歳、美浦・田中剛厩舎、父ナダル）が強烈な末脚で差し切った。勝ち時計は１分１２秒５（稍重）。スタートひと息で中団を追走。早めに抜け出したイヌボウノアサヒが押し切るかと思われたところをメンバー最速３６秒６の末脚で豪快に差し切った。菅原明良騎手は「頭が上がったり、所々で癖はあるけど、それでも強い勝ち