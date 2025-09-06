９月６日の札幌１Ｒ・２歳未勝利（ダート１７００メートル＝１０頭立て）は、１番人気で小林美駒騎手＝美浦・鈴木伸尋厩舎＝騎乗のリピース（牝、栗東・前川恭子厩舎、父サンダースノー）が、デビュー３戦目で初勝利を挙げた。今年３月に開業した前川恭子調教師はＪＲＡ通算５勝目となったが、女性騎手での勝利は初めて。ＪＲＡ史上初の女性調教師と女性ジョッキーによる勝利となった。前川調教師はこの日、阪神競馬場に臨場し