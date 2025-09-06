札幌１１Ｒ・札幌２歳ステークス・Ｇ３・馬トク激走馬＝スマートプリエール２戦目の函館で４馬身差の完勝を決めたエピファネイア産駒。阪神牝馬Ｓなど重賞４勝を挙げたスマートレイアーを母に持つ期待の良血だ。母にも騎乗した武豊騎手と３戦連続のコンビ。前走後に「もともとすごい素質を感じていたし、すごく乗り味がいい。体の柔らかさが似ています」と絶賛したほど、この馬に惚れ込んでいる。初戦からスタート、立ちまわり