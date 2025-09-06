都内在住のAさんが、先日銀座へ買い物に出掛けたときのことです。ユニクロの店舗に入ると、外国人観光客とおぼしき人たちで大混雑していました。レジに並ぶと、普段利用する一般レジは空いていたのに、免税レジには長蛇の列ができていて驚いたそうです。 いったいなぜ「免税レジ」がここまで混雑していたのでしょうか？ そして、外国人観光客がユニクロで仮に5万円分の買い物をした場合、どのくらいお得になるのでしょうか。