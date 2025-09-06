きのう（9月5日）午後、熊本市で原付きバイクと軽トラックが衝突し、原付きバイクを運転していた70代の男性が亡くなりました。 きのう午後3時ごろ、熊本市東区月出で「軽トラックと原付きバイクが出会い頭に衝突した」と事故を目撃した人から119番通報がありました。 警察によりますと、この事故で、原付きバイクを運転していた熊本市東区長嶺南に住む志垣誠一（しがき せいいち）さん（73）が意識がある状態で病院に運ばれまし