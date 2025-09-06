女優の桜井日奈子（２８）が６日、都内で行われた「桜井日奈子２０２６カレンダーブック」発売記念会見に出席した。同書は千葉・館山市で撮影された。桜井のお気に入りは、ビーチでのカットだそうで「海に入ったときに、テンションが上がってしまって。ずんずん奥まで入って行って、ビショビショになって…（笑い）。はつらつとした笑顔の中、その時の風や光がそのまま写真に閉じ込められている」と満足げに語った。昨年