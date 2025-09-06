9月6日、阪神競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（ダ1400m）は、川田将雅騎乗の1番人気、マグナヴィクトル（牡2・栗東・中内田充正）が快勝した。大差の2着にブロンテス（牡2・栗東・大根田裕之）、3着にアミラル（牡2・栗東・渡辺薫彦）が入った。勝ちタイムは1:24.6（稍重）。2番人気で西塚洸二騎乗、サマーブリザード（牡2・栗東・吉田直弘）は、12着敗退。【新馬/札幌5R】シルバーステート産駒 リリージョワがデビューV外国産