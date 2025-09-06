ガールズグループIVEが通算70回目の音楽番組1位のトロフィーを手に入れた。【写真】秋山成勲&ウォニョン、異色の2SHOT去る9月5日、IVEは韓国で放送されたKBS2『ミュージックバンク』で4thミニアルバム『IVE SECRET』のタイトル曲『XOXZ』で1位を獲得した。これでIVEは『XOXZ』で初のトロフィーを手にすると同時に、デビュー後、音楽番組で通算“70冠”という大記録を打ち立てた。所属事務所STARSHIPエンターテインメントを通じ