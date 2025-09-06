◇ナ・リーグナショナルズ5―11カブス（2025年9月5日シカゴ）ナショナルズの小笠原慎之介がカブス・鈴木誠也とメジャー初対決。中飛に打ち取った。中日時代は広島・鈴木と何度も対戦。「打たれたのは覚えているんで、真っすぐを投げるのは怖かった。走者を背負ってだったので、何とか抑えられて良かった」小笠原は2―8の5回にマウンドへ。この回は3者凡退に抑え、続く6回無死二塁で鈴木をチェンジアップで中飛に打ち取