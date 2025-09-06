北海道奥尻町とヤマト運輸（東京）は、ヤマトの集配用ワゴン車両を活用した貨客混載型のライドシェアの実証運行を始めた。町内はバスやタクシーが不足しているため、物流分野の車両を高齢者や観光客の移動手段に充てられるかを確認することが狙い。物流会社の集配車を使ったライドシェアは全国的にも珍しいという。「島のりあい」と命名した今回の実証運行は、８月末にスタートした。２種免許がなくても有償で送迎できる「公共