橋幸夫さんの歌を受け継ぐ歌手ユニット「二代目橋幸夫 yH2」が、グループの公式Xで、4日に亡くなった橋幸夫さんを追悼するコメントを投稿しました。【写真を見る】【 二代目橋幸夫 yH2】橋幸夫さんを悼む「これからもより一層多くの方に、橋幸夫さんの名曲の数々が伝わっていくよう、歌い継いで参ります」「二代目橋幸夫 yH2」の3人は、「生前、僕たちのことを本当の息子のように可愛がってくれました。」と、感謝の思いを伝え、「