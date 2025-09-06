9月4日、アメリカのトランプ大統領は、日本への「相互関税」の税率と自動車関税の引き下げに関する大統領令に署名した。大統領令では日本への「相互関税」を15％にし、日本から輸入する自動車への関税は現在の27.5％から15％に引き下げるとしている。【映像】赤沢大臣とラトニック商務長官の“激しい”握手ニュース番組『ABEMAヒルズ』コメンテーターで、慶應義塾大学教授／教育経済学者の中室牧子氏は次のような考えを示す。