◆ソフトバンク―楽天（6日、みずほペイペイドーム）前夜に優勝マジック18が初点灯したソフトバンクは本拠地で楽天と対戦する。前夜1号2ランを放った笹川吉康が「7番右翼」で3試合ぶりに先発出場する。先発は自身3連敗から巻き返しを目指す有原航平。【ソフトバンクの楽天戦スタメン】1中周東佑京2左柳町達3二牧原大成4一中村晃5三栗原陵矢6指山川穂高7右笹川吉康8捕海野隆